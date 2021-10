Von Anneke Meyer

Als ich in der zehnten Woche schwanger bin, ruft mich meine Frauenärztin an: "Ich hätte Ihnen das wirklich gerne erspart, aber wir haben eine ganz frische Zytomegalie-Infektion bei Ihnen festgestellt. Googeln Sie jetzt nicht, was das ist. Ich habe Ihnen einen Termin für morgen beim Spezialisten gemacht - dort wird Ihnen alles erklärt."