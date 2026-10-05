Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an die beiden Deutschen Peter Hegemann und Georg Nagel sowie den US-Forscher Karl Deisseroth. Ausgezeichnet werden ihre Entdeckungen im Bereich der Optogenetik, wie das Karolinska-Institut in Stockholm mitteilte.

Die Auszeichnung markiert den Beginn einer Woche, in der in Stockholm und Oslo die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger verkündet werden. Außerdem werden die Nobelpreise für Physik (6.10.), Chemie (7.10.), Literatur (8.10.), Frieden (9.10.) bekanntgegeben. Am Montag kommender Woche folgt der Preis der Schwedischen Reichsbank für Wirtschaftswissenschaften (12.10.). Letzterer wird erst seit 1969 verliehen und geht als einziger der Preise nicht auf den schwedischen Industriellen und Dynamit-Erfinder Alfred Nobel zurück.

Die übrigen Preise feiern in diesem Jahr einen besonderen Geburtstag: Sie werden 125 Jahre alt. 1901, fünf Jahre nach dem Tod des Preisstifters Alfred Nobel, wurden die Auszeichnungen zum ersten Mal vergeben.

Nobelpreis-Medaillie Foto: ADRIAN DENNIS/AFP

2025 hatten sich mit Mary Brunkow, Fred Ramsdell und Shimon Sakaguchi drei Wissenschaftler aus Japan und den USA den Nobelpreis für Medizin für ihre Forschung zum Immunsystem geteilt. Ihre Entdeckungen helfen bei der Entwicklung neuer Therapien.

Dotiert sind die begehrten Auszeichnungen in diesem Jahr mit zwölf Millionen schwedischen Kronen – umgerechnet rund einer Million Euro – pro Preiskategorie. Überreicht werden sie am Todestag des Preisstifters Alfred Nobel, dem 10. Dezember, in Stockholm und Oslo.