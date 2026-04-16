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BiologieBuckelwal in der Ostsee – Experten kritisieren Bergungspläne

Lesezeit: 3 Min.

Helfer nähern sich dem Wal. Für den bei Wismar gestrandeten Buckelwal beginnt damit ein neuer Rettungsversuch.
Helfer nähern sich dem Wal. Für den bei Wismar gestrandeten Buckelwal beginnt damit ein neuer Rettungsversuch. Philip Dulian/Philip Dulian/dpa

„Ein Ausschlagen der Schwanzflosse kann ein Auto zerquetschen“: Das in der Ostsee gestrandete Tier sei nicht mehr zu retten. Was Expertinnen und Experten jetzt fordern.

Von Hanno Charisius

Till Backhaus hat sie alle überrumpelt. Der Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern genehmigte am Mittwoch den Versuch, den in der Ostsee vor Wismar auf einer Sandbank liegenden Buckelwal zu bergen und in die Nordsee zu transportieren. Noch vor wenigen Tagen hatte Backhaus erklärt, eine solche Aktion sei zu gefährlich für das Tier. Fachleute beschreiben den Gesundheitszustand von „Timmy“ oder „Hope“, wie er oft genannt wird, als schlecht.

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