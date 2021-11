Als zwölfter deutscher Astronaut soll Matthias Maurer am Donnerstag um 3.03 Uhr deutscher Zeit an Bord der Kapsel Crew Dragon Endurance vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral aus zur Internationalen Raumstation ISS starten. Der Starttermin wurde mehrmals verschoben.

Ins All bringt die vierköpfige Crew eine Falcon-9-Trägerrakete von Space-X. Verläuft alles nach Plan, dockt die Kapsel zwölf Stunden nach dem Start an der ISS an, die den Planeten in rund 400 Kilometer Höhe umkreist. Teil der SpaceX-Crew-3 sind neben Maurer die NASA-Astronauten Raja Chari und Thomas H. Marshburn und die NASA-Astronautin Kayla Barron.

Im Rahmen der Mission "Cosmic Kiss" wird Maurer insgesamt sechs Monate im All verbringen und an mehr als hundert Experimenten beteiligt sein. Unter anderem darf der gebürtige Saarländer einen neuen Anzug ausprobieren, der das körperliche Training auf der Raumstation erleichtern soll. Daneben sind Versuche zur Wundheilung im Weltall und zum Pflanzenwachstum in der Schwerelosigkeit vorgesehen. Auch ein Außeneinsatz steht auf dem Programm, um einen neuen Roboterarm in Betrieb zu nehmen. Während Maurers Zeit auf der ISS werden auch mindestens fünf Weltraumtouristen auf der Raumstation erwartet.