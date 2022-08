In einem Café im heutigen Lwiw sammelte eine Gruppe polnischer Mathematiker vor dem Zweiten Weltkrieg Probleme, von denen noch immer viele offen sind. Nun konnte immerhin eines gelöst werden - es geht um schwimmende Körper.

Von Andreas Jäger

Wer schonmal im Schwimmbad Wasserball gespielt hat kennt das Phänomen: Einmal nicht richtig nach der schwimmenden Kugel gegriffen, schon flutscht der Ball weg, sich um beliebige Achsen auf der Wasseroberfläche drehend. Denn er kann in jeder Position stabil schwimmen, egal, wo sein Nordpol ist. Bei einem Baumstamm etwa ist das anders: Stellt man ihn im Wasser senkrecht auf, wird er sofort wieder in seine normale, flache Schwimmposition kippen. Aber was ist mit anderen Objekten? Gibt es Formen, die keine Kugeln sind und sich trotzdem im Wasser beliebig ausrichten lassen?