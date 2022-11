Von Andreas Jäger

Der US-chinesische Mathematiker Yitang Zhang hat eine erstaunliche Karriere hinter sich. Seine Doktorarbeit hat er schon 1991 abgeschlossen, aber danach fand er zunächst keine Stelle, er arbeitete als Buchhalter oder schmierte Sandwiches für die Fast-Food-Kette Subway. Doch 2013 trat der damals 58-Jährige, mittlerweile Dozent an der University of New Hampshire, aber immer noch völlig unbekannt, mit einer einzigen wegweisenden Arbeit plötzlich ins Rampenlicht der Mathematik-Community. Nun hat er einen neuen Beweis veröffentlicht, und wieder ist die Mathematik-Welt deshalb in Aufregung.