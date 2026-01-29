Am Himmel hätte das Objekt ein Vielfaches des Vollmond-Durchmessers. Es wäre ein eindrucksvoller Anblick. Schließlich erstreckt es sich über Hunderte Lichtjahre, und das in nur ein paar Tausend Lichtjahren Entfernung, also in der unmittelbaren galaktischen Nachbarschaft. Dummerweise eignet sich die Struktur, die US-Astronomen entdeckt haben wollen, schlecht für staunende Aaahs und Ooohs.
PhysikHallo, „Halo“?
Dunkle Materie klumpt vermutlich wie ein schlecht verrührter Pudding. Forscher wollen nun erstmals so einen Klumpen in der Milchstraße beobachtet haben. Und das auch noch gleich um die Ecke.
Von Marlene Weiß
