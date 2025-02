In dichten Menschenmassen können Wirbelbewegungen wie in einer Flüssigkeit entstehen. Das Muster zeigte sich auch bei der Loveparade-Katastrophe von Duisburg.

Von Felix Hütten

Immer dann, wenn Menschen dicht gedrängt zusammenkommen, besteht die Gefahr einer Massenpanik. Duisburg 2010, Seoul 2022 oder jüngst beim Pilgerfest Kumbh Mela in Indien: Wie lässt sich verhindern, dass Menschen, dicht an dicht, einander tottrampeln? Forscher um den Physiker Denis Bartolo an der École normale supérieure (ENS) in Lyon haben nun im Wissenschaftsmagazin Nature ein Modell vorgestellt, das die Kräfte, die in dicht gedrängten Menschengruppen wirken, besser als bislang beschreiben soll.