Wie Trump und Musk in den USA die Wissenschaft zerstören

Von John Travis, Katie Langin, Jocelyn Kaiser, Meredith Wadman

Am 13. Februar war ein Insektenkundler des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) einer der Ersten, der nach Geschäftsschluss eine E-Mail bekam, in der ihm mitgeteilt wurde, dass er aus seinem Traumjob „entfernt“ wurde. „In dem Schreiben hieß es, ich würde wegen schlechter Leistungen entlassen“, so der verblüffte Forscher. Einen Monat zuvor war er noch eingeladen worden, sich für eine Beförderung zu bewerben.