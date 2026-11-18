„Ich bin mir der Tatsache bewusst, daß es nicht der übliche Weg ist“, schrieb im Jahr 1964 ein 27 Jahre junger Physiker namens Martin Urban an den damaligen Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung. Der Absender bewarb sich um ein Volontariat, und er lag goldrichtig: Es war nicht der übliche Weg. Schon deshalb nicht, weil man in einer Bewerbung, zumal für die schreibende Zunft, seine Tippfehler nicht mit handschriftlichen Krakeln korrigieren sollte.

Noch weniger üblich war es zu jener Zeit, Naturwissenschaftler in die Redaktion einer politisch geprägten Zeitung aufzunehmen. Doch sollten Redaktion und Leserinnen und Leser der SZ diesen Martin Urban noch kennenlernen. So sehr es dem Bewerber an Großspurigkeit fehlte und eine gewisse Unbefangenheit aus seinen Zeilen sprach, so sehr beherrschte er eine andere Kunst: die der Beharrlichkeit.

Martin Urban gelang es, zunächst als Jungredakteur auf Probe für 500 Mark pro Monat angestellt zu werden, anfangs in der Lokalredaktion. Ende der 1960er-Jahre überzeugte er die Machthaber der SZ von der Sinnhaftigkeit einer Seite über Forschung und Technik, wie sie die FAZ bereits eingeführt hatte. Die Wissenschaftsredaktion der SZ war geboren, und Martin Urban leitete sie mehr als drei Jahrzehnte lang.

Leicht hatte es der Pionier des Wissenschaftsjournalismus nicht. Mit Generationen von Chefredakteuren (einem wird bis heute nachgesagt, Frühstückseier aus Reisekostenabrechnungen gestrichen zu haben) kämpfte Urban um mehr Platz im Blatt, um Etats und zusätzliches Personal.

In einem Zwischengeschoss über der Anzeigenaufnahme und unter der Chefetage

Manchmal gaben Chefredakteure nach, und manchmal nur, damit ihnen dieser Urban endlich aus den Augen ging. Doch der Erfolg gab ihm recht: Generationen von Wissenschaftsjournalisten brachte das Urban’sche Beharrungsvermögen hervor, einige arbeiten noch heute bei der SZ oder gingen zur Konkurrenz, andere wurden Universitätsprofessoren, eine sogar Uni-Vizepräsidentin.

Anders als die Konkurrenz sah Urban seine Aufgabe nicht nur darin, den wissenschaftlichen Fortschritt abzubilden. Das akademische Treiben begleitete er mit gebotener Kritik, und die Umwelt lag ihm besonders am Herzen. Er war gegen Kernkraft, als es den Atomkraft-Nein-Danke-Anstecker noch nicht gab. Vor dem Klimawandel warnte er lange vor Greta Thunberg.

In einem Beitrag zum 50-jährigen Bestehen der SZ (1996) schrieb er: „Weil es heute sehr schnell um Konsequenzen, um Anwendung geht, muss auch die Kehrseite der schönen Medaille der Erkenntnis ins Blickfeld gerückt werden. Dies aber beklagen diejenigen, denen man damit in die Quere kommt, als Miesmacherei, gar Panikmache, als Verteufelung des Fortschritts.“

Für den Teufel im Journalistengewand hielten ihn tatsächlich so manche Fortschrittsapologeten, zum Beispiel die Betreiber des Forschungsreaktors in Garching, den Urban seinerseits für ein Werkzeug des Teufels hielt. Populär war es seinerzeit übrigens auch nicht, vor den Gefahren des Tabaks zu warnen, wie Urban es tat, während in den Redaktionsräumen noch der Zigarettenqualm stand.

Wer sich in den 1990er-Jahren, bewehrt mit einem Universitätsabschluss in Naturwissenschaften (für Urban eine Voraussetzung), um ein Praktikum in der SZ-Wissenschaftsredaktion bewerben wollte, musste diesen Urban erst mal finden. Im Redaktionsgebäude in der Sendlinger Straße erreichte man die „Wissenschaft“, anders als die Großressorts Politik, Feuilleton oder Wirtschaft, nicht mit dem Paternoster-Aufzug. Dorthin führte eine steile Holztreppe in ein Zwischengeschoss über der Anzeigenaufnahme und unter der Chefetage. Derart verborgen konnte Urban so manche List ausköcheln, zum Beispiel drei Praktikanten gleichzeitig zu beschäftigen.

Die seinerzeit auf drei Zeitungsseiten erscheinende wöchentliche Beilage „Umwelt, Wissenschaft, Technik“ wurde freitags produziert und dienstags publiziert. In einem Redaktionssystem namens Atex versteckten sich die vorbereiteten Texte, der „Übersatz“. Diesen Fundus ließ sich Urban morgens wie die Speisekarte eines Menüs vorlegen. Bewaffnet mit im SZ-Raster bedruckten DIN-A2-Bögen sowie einem nur von ihm zu bedienenden Rundinstrument, das die Maße einer „Photographie“ in SZ-Zeilen und Spalten umrechnen konnte, zog sich der Chef in sein Gemach zurück, um die Wissenschaftsseiten der kommenden Woche zu „umbrechen“.

In seinen letzten Dienstjahren schaffte es Urban sogar, in das damals mächtigste Gremium der SZ vorzudringen, die „Vorkonferenz“. Das war eine Art ständiger Sicherheitsrat der SZ, der sich morgens um 10.15 Uhr traf und mit beeindruckender Heftigkeit ausfocht, wer den Leitartikel schreiben durfte.

Privat fand der gebürtige Berliner und Vater zweier Söhne nach dem zu frühen Tod seiner ersten Frau eine zweite große Liebe. Und mit Erreichen des Renteneintrittsalters (das Urban beharrlich ignorierte und um einige Monate verzögerte), begann seine zweite Karriere als Autor von Büchern wie „Wie die Welt im Kopf entsteht“ und „Wer leichter glaubt, wird schwerer klug“, in denen er, Spross einer Pastorenfamilie, Glaube und Wissenschaft verknüpfte.

In einem Kommentar auf der letzten von ihm verantworteten, am 2. April 2002 erschienenen Wissenschaftsbeilage schrieb Martin Urban: „Die Bilder, die sich Laien gemeinhin von der Wissenschaft machen, haben mehr mit ihnen selbst und ihrer persönlichen Lebens- und Bildungsgeschichte als mit der Wissenschaft zu tun.“ Naturwissenschaftler wüssten, anders als manche Ideologen, dass sie nie die ganze Wirklichkeit erkennen. Am vergangenen Sonntag ist Martin Urban im Alter von 90 Jahren gestorben.