Bisher gingen Forschende davon aus, dass der Rote Planet erkaltet ist. Neue Messungen deuten darauf hin, dass es doch vulkanische Aktivität gibt.

Übelriechende Gase entweichen durch Risse an der Marsoberfläche: Das schließen Forschende aus neuen Messdaten einer russisch-europäischen Marssonde. Der Exomars Trace Gas Orbiter (TGO) umkreist den Roten Planeten seit 2016 und sucht nach Spurengasen. Gefunden hat er eine auffällige Verteilung von Chlorwasserstoff, gasförmige Salzsäure. Ein internationales Forschungsteam um Alexander Trokhimovskiy vom Weltraumforschungsinstitut der Russischen Akademie der Wissenschaften hat diese Messungen mit geologischen Aufnahmen verknüpft. Die Gasemissionen könnten mit aktiven Magmakammern unter der Oberfläche verbunden sein, vermuten die Wissenschaftler in einer Studie, die am Mittwoch im Fachjournal Science Advances erschienen ist.