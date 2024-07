Nach 378 Tagen klopfte ein echter Astronaut an die Tür: Kelly Haston und ihr Team konnten sich am Samstag endlich wieder frei bewegen. Etwas überwältigt blinzelt die Biologin in die Kamera und winkt ins applaudierende Publikum. Gemeinsam mit drei weiteren „Analog-Astronauten“ hatte sie ein gutes Jahr lang so getan, als lebte sie auf dem Mars – als Teil der Nasa-Mission Chapea (Crew Health and Performance Exploration Analog). Die vier verbrachten die Zeit in einem fensterlosen Container von 157 Quadratmetern am Johnson Space Center in Houston, Texas. Bis Astronaut Kjell Lindgren ihnen das Klopf-Zeichen für das Ende der Mission gab.