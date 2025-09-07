Astronomie Der Mars könnte einen festen Kern haben 7. September 2025, 12:25 Uhr | Lesezeit: 3 Min. |

Was verbirgt sich unter der Oberfläche des Mars? Auf diese Frage gibt es neue Antworten. (Foto: HO/AFP)

Zusammenfassung Forschende aus China und den USA haben in Daten der Nasa-Mission Insight Hinweise auf einen festen Kern im Mars mit 600 Kilometern Radius entdeckt.

Die Erkenntnis widerspricht bisherigen Studien, die einen komplett flüssigen Marskern für am wahrscheinlichsten hielten, und stößt in der Fachwelt auf Skepsis.

Das Ergebnis wirft neue Fragen zum erloschenen Magnetfeld des Mars auf.

Forschende wollen Hinweise entdeckt haben, dass unser Nachbarplanet im Zentrum doch nicht flüssig ist wie angenommen, sondern fest, wie die Erde. Aber warum hat er dann sein Magnetfeld verloren?

Von Theresa Palm

