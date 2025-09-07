Zum Hauptinhalt springen

AstronomieDer Mars könnte einen festen Kern haben

Lesezeit: 3 Min.

Was verbirgt sich unter der Oberfläche des Mars? Auf diese Frage gibt es neue Antworten.
Was verbirgt sich unter der Oberfläche des Mars? Auf diese Frage gibt es neue Antworten. (Foto: HO/AFP)
  • Forschende aus China und den USA haben in Daten der Nasa-Mission Insight Hinweise auf einen festen Kern im Mars mit 600 Kilometern Radius entdeckt.
  • Die Erkenntnis widerspricht bisherigen Studien, die einen komplett flüssigen Marskern für am wahrscheinlichsten hielten, und stößt in der Fachwelt auf Skepsis.
  • Das Ergebnis wirft neue Fragen zum erloschenen Magnetfeld des Mars auf.
Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt.

Forschende wollen Hinweise entdeckt haben, dass unser Nachbarplanet im Zentrum doch nicht flüssig ist wie angenommen, sondern fest, wie die Erde. Aber warum hat er dann sein Magnetfeld verloren?

Von Theresa Palm

600 Kilometer Radius soll der feste innerste Kern des Mars haben, das haben Wissenschaftler aus China und den USA berechnet. Ihre Ergebnisse haben die Forscher kürzlich im Fachjournal Nature veröffentlicht. Der neu postulierte feste Marskern würde demnach knapp ein Fünftel des Gesamtradius ausmachen; ähnlich wie bei der Erde, die ebenfalls einen festen inneren Kern hat.

