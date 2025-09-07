600 Kilometer Radius soll der feste innerste Kern des Mars haben, das haben Wissenschaftler aus China und den USA berechnet. Ihre Ergebnisse haben die Forscher kürzlich im Fachjournal Nature veröffentlicht. Der neu postulierte feste Marskern würde demnach knapp ein Fünftel des Gesamtradius ausmachen; ähnlich wie bei der Erde, die ebenfalls einen festen inneren Kern hat.
AstronomieDer Mars könnte einen festen Kern haben
- Forschende aus China und den USA haben in Daten der Nasa-Mission Insight Hinweise auf einen festen Kern im Mars mit 600 Kilometern Radius entdeckt.
- Die Erkenntnis widerspricht bisherigen Studien, die einen komplett flüssigen Marskern für am wahrscheinlichsten hielten, und stößt in der Fachwelt auf Skepsis.
- Das Ergebnis wirft neue Fragen zum erloschenen Magnetfeld des Mars auf.
Forschende wollen Hinweise entdeckt haben, dass unser Nachbarplanet im Zentrum doch nicht flüssig ist wie angenommen, sondern fest, wie die Erde. Aber warum hat er dann sein Magnetfeld verloren?
Von Theresa Palm
