Interview von Sebastian Herrmann

Fastfoodketten bieten Veggieburger an, in den Verkaufsregalen der Discounter liegen Fleischersatzprodukte, alkoholfreies Bier boomt. Diese Beobachtungen sind wahrlich nichts Neues – die Dimension des Erfolgs vegetarischer Ersatzprodukte aber schon. So gab das Statistische Bundesamt an, dass die Menge der hergestellten vegetarischen oder veganen Ersatzprodukte in Deutschland zwischen 2019 und 2023 um 113,8 Prozent zugenommen hat.