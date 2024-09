Wenn sich jeder ständig vom Navi leiten lässt, leidet die Fähigkeit, sich ohne technische Unterstützung zurechtzufinden – so lautet eine gängige Annahme. Psychologen haben das nun überprüft.

Von Sebastian Herrmann

Eine Urlaubsreise wirft den Teilnehmern stets auch kleine Probleme vor die Füße. Das Spektrum an Schwierigkeiten ist breit gefächert, da ist für jeden etwas dabei, um sich tüchtig aufzuregen, mit dem Partner zu streiten oder die Kinder zu maßregeln. Eine Blume aus dem Strauß der Urlaubsanfechtungen ist allerdings so gut wie verschwunden: Wer kann sich noch erinnern, wie anstrengend es war, ohne Navigationsgerät zum Beispiel durch das Einbahnstraßengewirr einer italienischen Altstadt zu finden? Wie es war, ohne Google Maps das Urlaubsziel geschweige denn das Ferienhaus überhaupt zu erreichen? Ja, da ließen sich noch Abenteuer erleben, was? Jedenfalls haben GPS-Geräte Urlaubsfahrten enorm erleichtert und sind eine große Hilfe, wenn es darum geht, irgendwo (räumlich) anzukommen – auch zu Fuß oder mit dem Rad. Aber, Frage, wie sieht es mit den Nebenwirkungen aus? Wenn sich jeder ständig vom Navi leiten lässt, leidet dann die Fähigkeit, sich ohne technische Unterstützung zurechtzufinden?