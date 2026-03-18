Das Ende des Kaisers kam schnell. Am 7. Mai gegen Mittag sei Otto I. noch guter Dinge gewesen und habe gut gegessen, berichtete der etwas später geborene Chronist Thietmar von Merseburg. Doch abends, während des Gottesdienstes, ging es dem 60-jährigen Herrscher plötzlich schlecht, er sackte zusammen, sein Kopf fiel nach vorn. Otto erhielt noch am Ort die Sterbesakramente und starb, es war das Jahr 973. Und so plötzlich der Tod, so rätselhaft war er bereits den Zeitgenossen: Hatte da etwa jemand nachgeholfen?