Von Sebastian Herrmann

Käme der russische Diktator Wladimir Putin jemals in die Verlegenheit, sich im Online-Dating zu versuchen, müsste er wohl Zurückweisungen verdauen. Sehr viele Frauen erklären in der digitalen Welt des Liebeswerbens nämlich in ihren Profilen, dass sich Männer unter einer Körpergröße von 1,85 Metern jegliche Mühe sparen können: Vergiss es, Kleiner! Putin misst, so verrät das Internet mit stets eingebauter Unsicherheit, nur 1,70 Meter. Rein physiologisch ist er ein eher kleiner Mann. Da kommt schnell der hochspekulative Gedanke auf, dass sich Putins Geltungssucht, seine Skrupellosigkeit und sein Großmachtstreben auch als Kompensation seiner geringen Körpergröße deuten ließen.