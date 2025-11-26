Das Muster gibt es schon länger als den Rock’n’Roll und die Groupies: Ältere Männer in Machtpositionen suchen sexuellen Kontakt zu minderjährigen Mädchen. Kürzlich hat die Süddeutsche Zeitung das Verhältnis des Liedermachers Konstantin Wecker mit einem 16-jährigen Mädchen öffentlich gemacht. Wie entstehen solche Beziehungen mit Machtgefälle? Und warum sprechen Betroffene oft erst Jahre später darüber? Ein Gespräch mit der Genderforscherin Sabine Grenz über Dynamiken zwischen älteren Männern und Mädchen, die Rolle der Prominenz und die Frage, warum es so schwer ist, in solchen Fällen von echtem Einvernehmen zu sprechen.