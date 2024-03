Von Leander Steinkopf

Wer kleine Kinder geschmeidig durch den Tag manövrieren will, gerät schnell ins Lügen. Holst du mich heute früher vom Kindergarten ab? Ja, klar, aber zieh endlich deine Schuhe an. Was ist mit dem Mann da los, der mit der Bierflasche in der Hand aus der U-Bahn stolpert? Dem ist schwindlig vom Bahnfahren. Können wir nach dem Kindergarten ein Eis essen gehen? Nein, es ist zu kalt, die Eisdiele hat noch nicht geöffnet.