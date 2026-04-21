So einen Dinosaurierschädel kann man mal leicht übersehen. „Lucy“ immerhin lag etwa 150 Millionen Jahre unbemerkt in einem ehemaligen Flussbett im heutigen US-Bundesstaat Wyoming. Und dann noch mal drei Jahre in einem Labor im Zürcher Oberland, bis Experten endlich erkannten, dass es sich bei dem Fund um eine wissenschaftliche Sensation handelt.
Dinosaurier„Mona Lisa“ der Fossilien: Wenn in einem Brocken ein ganzer Dino-Schädel steckt
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Drei Jahre lang lag ein Gesteinsblock in einem Labor in der Schweiz, bevor sich der Inhalt als wissenschaftliche Sensation entpuppte. Der Langhals-Saurier lebte vor etwa 150 Millionen Jahren. Was diesen Fund so besonders macht.
Von Nicolas Freund, Aathal
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