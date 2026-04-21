So einen Dinosaurierschädel kann man mal leicht übersehen. „Lucy“ immerhin lag etwa 150 Millionen Jahre unbemerkt in einem ehemaligen Flussbett im heutigen US-Bundesstaat Wyoming. Und dann noch mal drei Jahre in einem Labor im Zürcher Oberland, bis Experten endlich erkannten, dass es sich bei dem Fund um eine wissenschaftliche Sensation handelt.