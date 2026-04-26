Zum Hauptinhalt springen

PsychologieDie Liebe ist nicht blind, sie schaut einfach weg

Lesezeit: 2 Min.

Geblendet von der Liebe? So einfach ist es offenbar nicht.
Geblendet von der Liebe? So einfach ist es offenbar nicht. IMAGO/Angel Santana Garcia/IMAGO/Westend61

Verliebte kennen die Macken und Eigenarten ihrer Partner sehr genau. Sie lassen sich davon bloß nicht die Gefühle verderben. Ein kurzer, wissenschaftlicher Blick durch die rosa Brille.

Von Sebastian Herrmann

Es war der alte Shakespeare, der diese Sache mit der rosaroten Brille und der Liebe literarisch verewigt hat. Im „Kaufmann von Venedig“ legte er der Figur Jessica die folgenden Worte in den Mund: „Die Liebe ist blind, und Liebende können die törichten Dinge nicht sehen, die sie selbst begehen.“ Jessica steht als Junge verkleidet, als sie diese Zeile spricht, und schämt sich ob ihrer Maskerade, die sie für ihren angebeteten Lorenzo angelegt hat. Doch eine Liebe zwischen ihr, einer Jüdin, und dem Christen Lorenzo würde ihr Vater niemals akzeptieren, deshalb die lächerliche Verkleidung, sie musste sich unbemerkt aus dem Haus schleichen. Und so formuliert sie selbstironisch die Hoffnung, dass ihre Liebe zu Lorenzo sie vor der Einsicht der Lächerlichkeit ihres Handelns bewahren könnte.

Zur SZ-Startseite

Psychologie
:Komm Schatz, lass uns zusammen die Wohnung putzen

Psychologen zeigen: Nahezu jede Alltagstätigkeit macht Menschen zufriedener, wenn sie diese gemeinsam mit anderen erleben – vom Badputzen bis zum Tanken.

Von Sebastian Herrmann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite