4. Mai 2019, 14:42 Uhr Leserdiskussion Neues Artenschutzabkommen: Ein Schritt in die richtige Richtung?

132 Staaten haben in Paris ein neues Artenschutzabkommen unterzeichnet. In Anlehnung an das Pariser Klimaschutzabkommen sprechen manche bereits vom 1,5-Grad-Moment des Artenschutzes.

Wie Sie sich zur Diskussion anmelden können und welche Regeln gelten, erfahren Sie hier.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Haben Sie Themenanregungen oder Feedback? Mailen Sie an debatte@sz.de oder twittern Sie an @SZ. Alle Kontaktmöglichkeiten finden Sie hier.