Jahrhundertelang waren Wissenschaftsakademien in Deutschland ziemlich genau das, was die abgegriffene Metapher des "Elfenbeinturms" umschreibt: Abgeschieden von den Niederungen des Durchschnittsbildungsbürgertums konnten sich dort hochmögende Wissenschaftler der Selbstverherrlichung hingeben. Im Jahr 2008 entschied die deutsche Regierung, eine Nationalakademie zu erschaffen, mit mehr Realitätsnähe und beratender Funktion, nach dem Vorbild der angesehenen Académie des sciences oder der Royal Society in Großbritannien. Die Wahl fiel auf die älteste der bis dahin regionalen Akademien: die 1652 gegründete Leopoldina mit Sitz in Halle an der Saale.