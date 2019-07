29. Juli 2019, 13:57 Uhr Geologie In der Antarktis brodelt ein offener Lavasee

Ein rund 110 Meter breiter Lavasee liegt im Kraterinneren des Vulkans Mount Michael, auf Saunders Island.

Im Kraterinneren konnten die Vulkanologen Temperaturen von 284 bis 419 Grad Celsius messen.

Weltweit sind damit sieben solcher Lavaseen bekannt.

Von Tobias Herrmann

Auf einer subantarktischen Vulkaninsel, die komplett von Schnee und Eis bedeckt ist, blubbert mehr als 1000 Grad heiße Lava in einem offenen Vulkankrater. Das berichten Forscher im Journal of Volcanology and Geothermal Research. Demnach befindet sich ein rund 110 Meter breiter Lavasee im Kraterinneren des Vulkans Mount Michael, der auf Saunders Island im Südpolarmeer knapp 1000 Meter in die Höhe ragt.

Es war dabei kein Zufallstreffer, der den Vulkanologen um Peter Fretwell von der British Antarctic Survey (BAS) und Danielle Gray vom University College London geglückt ist. Auf der Insel wurden bereits in den 90er Jahren thermische Anomalien festgestellt und als Ursache ein Lavasee vermutet. Für einen zweifelsfreien Nachweis waren bisherige Aufnahmen jedoch zu schwach und unscharf.

Durch Kombination verschiedener Satellitenaufnahmen gelang nun der Nachweis. Die Forscher nutzten dabei Daten der Landsat-Missionen 4 bis 8 der Nasa, des ESA-Satelliten Sentinel-2 und des ASTER-Sensors, ebenfalls von der Nasa. Bei dem entstandenen Bild handelt es sich um ein sogenanntes Falschfarbenbild. Die kleinen hellblauen Punkte stellen den Lavasee dar, der sie umgebende schwarze Rand zeigt den Vulkankrater des Mount Michael. Die äußeren roten Umrisse markieren die komplette Insel Saunders Island.

Im Kraterinneren konnten die Vulkanologen Temperaturen von 284 bis 419 Grad Celsius messen, was als sicheres Indiz für einen Lavasee zu sehen ist. Die unter der Oberfläche brodelnde Magma könnte den Forschern zufolge mehr als 1200 Grad heiß sein.

Der Fund auf Saunders Island gilt nicht nur wegen der außergewöhnlichen Lage als Sensation. Denn anders als Film- und Fernsehmacher es gerne darstellen, entspricht ein brodelnder Lavasee in einem offenen Vulkankrater nur sehr selten der Realität. Abgesehen von dem gerade entdeckten See im Inneren des Mount Michael sind weltweit nur sechs weitere Lavaseen bekannt.