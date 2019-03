18. März 2019, 20:06 Uhr Digitalisierung Der ferngesteuerte Acker

Digitale Technik soll helfen, Pestizide, Dünger, Wasser und schwere Landmaschinen einzusparen.

Bauern scheinen keine Berührungsängste mit digitaler Technik zu haben. Viele nutzen bereits Software zum Betriebsmanagement oder mit Kamera bestückte Drohnen.

Das Berufsbild der Bauern verändert sich radikal: Sie werden dann vor allem als Technikversteher, Datenbändiger und für strategische Zielvorgaben gebraucht.

Von Andrea Hoferichter

Mit lautem Knattern und schwarzem Abgas hielten im vergangenen Jahrhundert erste Trecker auf den Feldern Einzug, ersetzten Zugtiere wie Pferde und Ochsen und erleichterten die Feldarbeit. Die aktuelle Wachablösung in der Landwirtschaft kommt leiser daher, mit Robotern, Drohnen, Sensoren und Kameras. Die digitale Technik soll helfen, Pestizide, Dünger, Wasser und schwere Landmaschinen einzusparen. Und sie könnte dafür sorgen, dass sich Bauern schon in ein paar Jahren buchstäblich vom Acker machen. Das jedenfalls prognostizierten Senthold Asseng und Frank Asche von der University of Florida im Fachblatt Science Robotics. "Landwirte, die regelmäßig mit ihren Treckern auf den Feldern unterwegs sind, wird es in Zukunft kaum noch geben", sagt Asseng. Sie würden vielmehr als Technikversteher, Datenbändiger und für strategische Zielvorgaben gebraucht.

Im Szenario der beiden Agrarforscher rollen Roboter statt massiger Landmaschinen über die Felder, jäten Unkraut oder sprühen Pestizide und holen die Ernte ein. Sensoren senden live Daten aus dem Boden, zu Temperatur, Feuchtigkeit, pH-Wert und Nährstoffgehalten. Auch Drohnen und Satelliten, die mit Kameras und Messtechnik bestückt sind, liefern Informationen zu möglichen Problemzonen auf dem Acker.

"Diese Informationen könnten dann in ein zentrales System gesendet werden, das aus den Informationen Handlungsbedarf herausliest, Entscheidungsvorschläge entwickelt oder selbständig Gegenmaßnahmen initiiert", erklärt Asseng. Stelle eine Drohnenkamera zum Beispiel einen Schädlingsbefall fest, würde so ein System mögliche Maßnahmen und deren Kosten ermitteln, auf dieser Grundlage eine Entscheidung fällen und dann zum Beispiel einen Roboter oder eine Drohne losschicken, um die befallene Pflanzen zu behandeln. Auch Wettervorhersagen, Markt- und Konsumprognosen könnten in die Entscheidungsprozesse einfließen. Die Technologien dafür seien größtenteils vorhanden, müssten aber noch schlau miteinander verknüpft werden.

Wenn zu viele Leute ihr Handys nutzen, bricht die Kommunikation zwischen Traktoren zusammen

Die Systeme haben den Forschern zufolge viele Vorteile: Bodenmängel und Pflanzenstress lassen sich quadratzentimetergenau und frühzeitig erkennen und therapieren, sodass größere Ernteausfälle vermieden werden könnten. Und weil nur dort eingegriffen wird, wo es wirklich nötig ist, werden eine Menge Pestizide und Dünger eingespart, die heute in der Regel großflächig ausgebracht werden und Böden und Gewässer belasten.

Möglich wäre auch, die Aussaat auf die lokal oft schwankenden Bodenbedingungen abzustimmen und verschiedene Pflanzensorten auf dem gleichen Acker anzubauen. Roboter und Drohnen punkten gegenüber den oft tonnenschweren Landmaschinen, weil sie rund um die Uhr im Einsatz sein können und den Boden schonen, was das Pflanzenwachstum fördert. Nicht zuletzt folgt aus der automatisierten Dokumentation aller Abläufe, dass nur noch schwer getrickst werden kann. "Die Lieferkette lässt sich praktisch nahtlos verfolgen, sozusagen vom Acker auf den Teller", betont Asseng.

Dass Landwirte offenbar keine Berührungsängste mit digitaler Technik haben, berichtete schon mehrfach der Branchenverband Bitkom. Demnach nutzen viele Bauern schon heute Software zum Betriebsmanagement, Melkroboter oder mit Kamera bestückte Drohnen, um über die Färbung der Felder auf lokale Mangelerscheinungen zu schließen oder Tiere vor dem Mähtod zu retten.