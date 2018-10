4. Oktober 2018, 10:12 Uhr Labyrinthe Weg ins Nirgendwo

Seit Jahrtausenden faszinieren Labyrinthe und ihre Mythen. Wer sich hineinwagt, findet dort überraschenderweise eine bekannte Person: sich selbst.

Von Harald Eggebrecht

Es ist eine der schönsten Sagen des klassischen Altertums: Wie der Athener Theseus den Minotauros auf Kreta erlegt, der sich im Labyrinth aufhält, das der geniale Erfinder und Baumeister Daidalos im Auftrag von König Minos als Gefängnis für den Stiermenschen entworfen hat. Alle neun Jahre müssen sieben Jungen und sieben Mädchen aus Athen dem Minotauros zum Opfer dargebracht werden, bis Theseus mitgeht in der Absicht, dem Grauen ein Ende zu bereiten. Dank der Minos-Tochter Ariadne, die Theseus ein Garnknäuel mitgibt, das er bei seiner Suche nach dem grausamen Halbmenschhalbstier-Wesen im Labyrinth abwickelt, kann Theseus nach vollbrachter Heldentat anhand dieses Fadens wieder aus dem Irrgarten herausfinden. Lange hat man auf Kreta nach dem mysteriösen Labyrinth gesucht, auch die winkelreiche Anlage des Palastes von Knossos selbst zogen manche in Erwägung. Doch letztlich blieb die Suche ergebnislos.

Aber nicht nur das Bauwerk des Daidalos bleibt im Reich der Legende, auch die Herkunft des griechischen Wortes Labyrinth ist bisher ungelöst. Einige bringen es mit dem altägyptischen Pharao Amenemhet III. in Verbindung, der im Mittleren Reich lange herrschte. Der antike Geograf und Historiker Strabon bezeichnete den ausgedehnten Totentempel des Pharaos als Labyrinth. Andere denken an einen Zusammenhang mit dem Wort "Labrys", das "Doppelaxt" bedeutet. Diese wurde als Kultgerät besonders im minoischen Kreta ausschließlich von Frauen gebraucht.

Wie dem auch sei, wir wissen alle, was ein Labyrinth ist. Und das nicht nur in der Alten, sondern auch in der Neuen Welt. Bei den Hopi-Indianern heißt es Tapuat und kennt wie das alte klassische Labyrinth nur einen Weg in sieben hin- und her sich windenden Umgängen, auf dem man zuletzt in die Mitte gelangt. Tapuat meint ungefähr Mutter Erde, auf welcher der Mensch zu sich selbst kommen muss über eben jenen labyrinthischen Gang. Wenn er das Labyrinth wieder verlässt auf dem gleichen Weg, hat er sich selbst gefunden, so die Idee. Auch die auf elf Umgänge erweiterten christlichen Labyrinthe, die in vielen der nordfranzösischen gotischen Kathedralen im Boden ausgelegt sind, gelten als Läuterungs- und Konzentrationswege, die sogar Wallfahrten ersetzen können. Darüberhinaus gibt es auch an manchen Kirchenaußenwänden kleine Labyrinthe, deren Läuterungsweg man mit dem Finger abfahren kann.

Inzwischen werden seit den Achtzigerjahren des vorigen Jahrhunderts neue Labyrinthe angelegt - zu meditativen und therapeutischen Zwecken. Das uralte Symbol funktioniert also immer noch in dem Sinne, den der Labyrinthforscher Hermann Kern so formuliert hat: "Im Labyrinth verliert man sich nicht, / im Labyrinth findet man sich./ Im Labyrinth begegnet man nicht dem Minotaurus,/ im Labyrinth begegnet man sich selbst."

Tatsächlich gibt es schon in prähistorischer Zeit Felsritzungen von Labyrinthen; die bisher ältesten will man in Sardinien gefunden haben, circa 3000 Jahre vor unserer Zeitrechnung, im Felsengrab von Luzzanas. Doch ist das Alter dieser Ritzungen bisher nicht sicher bestimmbar. Ob es je ein gebautes Labyrinth auf Kreta gegeben hat, ist nicht nachgewiesen, wohl aber jene Form des einen Weges in sieben Umgängen. Die gesichert älteste europäische Labyrinthzeichnung findet sich auf einer Tontafel, die man im sogenannten Palast des Nestor, einem Bauwerk der mykenischen Kultur, nahe der griechischen Stadt Pylos gefunden hat. Auf der einen Seite trägt die Tafel einen Text in mykenischer Linear-B-Schrift, auf der anderen Seite ist das Labyrinth abgebildet. Die Vermutung Hermann Kerns legt nahe, dass der Ursprung wohl mit rituellen Tänzen zu tun hat, die bei Völkern und Gemeinschaften überall auf der Welt stattgefunden haben.

Wichtig ist, Labyrinth und Irrgarten zu unterscheiden. Während es nur einen Weg zur Mitte des Labyrinths gibt - ob im alten Griechenland, bei den Hopi im Südwesten der USA oder in den gotischen Kathedralen, kennen Irrgartenanlagen Abzweigungen, Weggabelungen, Sackgassen und andere Irritationen in der Wegführung. Hier geht es auch nicht mehr um meditative und spirituelle Selbstfindung wie im Labyrinth, solche Irrgärten wurden in der Renaissance angelegt zum Vergnügen an Suchspielen. Die Wege säumten Blumen und Büsche, im Barock wurden daraus hohe Heckenwände, sodass jeglicher Überblick über die Anlage unmöglich wurde. Verstecken, Suchen, Finden - dieser Dreischritt erotischer Verwicklungen prägte nun die Irrgärten vor den Schlossanlagen des Barock und Rokoko. Dementsprechend lautet der Titel des 1738 erschienenen, viel gelesenen galanten Romans von Johann Gottfried Schnabel: "Der im Irrgarten der Liebe herumtaumelnde Kavalier".

Einen Irrgarten gibt es auch vor jenem einsam gelegenen Overlook Hotel in den Bergen von Colorado, das jeden Winter geschlossen wird. Dorthin geht Jack Torrance als Hausmeister mit seiner Frau Wendy und seinem kleinen Sohn Danny. Stanley Kubrick verfilmte Stephen Kings Roman "The Shining", in dem sich das Hotel zum Ort des Grauens wandelt, der Jack Torrance schließlich in das Wirrwarr seiner eigenen Hirngespinste treibt und zum mörderischen Täter macht. Am Ende des Films gelingt es Danny, seinem dem Wahnsinn verfallenen Vater zu entkommen in den tief verschneiten Irrgarten. Der Vater stürzt hinterher, doch Danny überlistet ihn und findet theseusartig aus dem Irrgarten hinaus. Sein Vater aber verläuft sich und beschließt, auf Danny zu warten. So erfriert er, gefangen wie einst der mörderische Minotaurus im Labyrinth.