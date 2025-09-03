Zum Hauptinhalt springen

InformatikVergiss den Plan, los geht’s!

Lesezeit: 3 Min.

Einen Plan zu machen, das scheint vielen Wegsuchenden ein guter Rat. Doch ein bestimmter Algorithmus kann schneller sein, wenn er einfach losläuft.
Einen Plan zu machen, das scheint vielen Wegsuchenden ein guter Rat. Doch ein bestimmter Algorithmus kann schneller sein, wenn er einfach losläuft. (Foto: imago images / Westend61)
  • Forscher haben den jahrzehntealten Dijkstra-Algorithmus für kürzeste Pfade verbessert und eine 40 Jahre alte Geschwindigkeitsbarriere durchbrochen.
  • Der neue Ansatz sortiert nicht alle Stationen nach Entfernung, sondern scannt nur wichtige Optionen und startet sofort.
  • Das Team nutzte paradoxerweise den langsamen Bellman-Ford-Algorithmus als Scout für wenige Schritte in ihrer schnelleren Gesamtlösung.
Von der Redaktion überprüft

Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.

Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?
Mehr Feedback geben

Wie findet man den kürzesten Weg zu seinem Ziel? Informatiker haben dafür eine überraschende Lösung gefunden.

Von Theresa Palm

Es gibt einen Programmier-Aufgaben-Klassiker (ja, Programmier-Probleme können inzwischen auch Kultstatus haben) namens „Shortest Paths“. Ein Algorithmus soll den kürzesten Weg zwischen anzulaufenden Stationen nehmen – so wie es ein routinierter Einkäufer im Supermarkt seines Vertrauens täte. Die bekannteste Lösung für diese Aufgabe ist nur ein Jahr jünger als Friedrich Merz, der niederländische Informatiker Edsger Dijkstra hat sie 1956 entwickelt.

Zur SZ-Startseite

Künstliche Intelligenz
:Warum Archäologen jetzt das Programmieren lernen

Die Zukunft der Archäologie liegt nicht nur im Boden und in Laboren, sondern auch in Datenbanken: ein Besuch im neuen Institut für Archäoinformatik an der FU Berlin.

SZ PlusVon Jakob Wetzel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite