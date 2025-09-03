Wie findet man den kürzesten Weg zu seinem Ziel? Informatiker haben dafür eine überraschende Lösung gefunden.

Von Theresa Palm

Es gibt einen Programmier-Aufgaben-Klassiker (ja, Programmier-Probleme können inzwischen auch Kultstatus haben) namens „Shortest Paths“. Ein Algorithmus soll den kürzesten Weg zwischen anzulaufenden Stationen nehmen – so wie es ein routinierter Einkäufer im Supermarkt seines Vertrauens täte. Die bekannteste Lösung für diese Aufgabe ist nur ein Jahr jünger als Friedrich Merz, der niederländische Informatiker Edsger Dijkstra hat sie 1956 entwickelt.