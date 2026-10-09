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MeinungKünstliche IntelligenzWarum wird den Maschinen nicht spätestens jetzt der Stecker gezogen?

Portrait undefined Hanno Charisius

Kommentar von Hanno Charisius

Lesezeit: 2 Min.

Demonstration für eine Pause in der KI-Entwicklung, London, im September 2026.
Demonstration für eine Pause in der KI-Entwicklung, London, im September 2026.
Vuk Valcic/IMAGO/ZUMA Press

KI-Entwickler warnen vor der Auslöschung der Menschheit, doch die Technologie ist längst nicht mehr zu stoppen. Deshalb braucht es klare Regeln.

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Haben Sie sich in den vergangenen Tagen auch gefragt, wann eine fast allmächtige KI die Menschheit auslöschen wird? Womöglich haben Sie diese Frage sogar an den bevorzugten Chatbot weitergereicht. Dann haben Sie wahrscheinlich mitbekommen, wie sich die Größen der KI-Industrie darin überboten haben, alarmierende Bilder von der Gefährlichkeit und dem Weltzerstörungspotenzial ihrer eigenen Kreationen heraufzubeschwören. Entwickler der leistungsfähigsten KI-Modelle gaben zu Protokoll, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Superintelligenz die Menschheit in Kürze vernichten oder unterjochen werde, liege zwischen zehn und zwanzig Prozent. Top-Manager der führenden KI-Unternehmen warnten vor der ungeheuren Macht ihrer Produkte.

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