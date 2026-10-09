Haben Sie sich in den vergangenen Tagen auch gefragt, wann eine fast allmächtige KI die Menschheit auslöschen wird? Womöglich haben Sie diese Frage sogar an den bevorzugten Chatbot weitergereicht. Dann haben Sie wahrscheinlich mitbekommen, wie sich die Größen der KI-Industrie darin überboten haben, alarmierende Bilder von der Gefährlichkeit und dem Weltzerstörungspotenzial ihrer eigenen Kreationen heraufzubeschwören. Entwickler der leistungsfähigsten KI-Modelle gaben zu Protokoll, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Superintelligenz die Menschheit in Kürze vernichten oder unterjochen werde, liege zwischen zehn und zwanzig Prozent. Top-Manager der führenden KI-Unternehmen warnten vor der ungeheuren Macht ihrer Produkte.