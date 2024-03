Von Christian J. Meier

Eliza zog Menschen in ihren Bann. Der erste Chatbot der Geschichte verleitete sie, ihre intimsten Geheimnisse zu verraten. Als Joseph Weizenbaum, der Eliza Ende der 1960er-Jahre am Massachusetts Institute of Technology in Boston programmierte, seiner Sekretärin beim Chat mit dem Bot über die Schulter schaute, bat diese ihn, den Raum zu verlassen. Die Anekdote zeigt, dass Computerprogramme schon vor über 50 Jahren von Menschen als soziales Gegenüber wahrgenommen wurden.