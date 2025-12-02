Vielleicht muss man diesen Text über Künstliche Intelligenz (KI) mit Markus Söder beginnen. Der bayerische Ministerpräsident behauptet bei jeder Gelegenheit, der Freistaat Bayern sei das beste Bundesland – mit den besten Unternehmen, den besten Menschen, dem besten Essen. Belegen lässt sich das oft nicht. Aber landen Berichte darüber im Internet, bilden sie einen Teil der Grundlage dessen, was sogenannte große KI-Sprachmodelle wie Chat-GPT als Quelle ihrer Antworten nutzen. Bayern also gehört zu den Besten. Und Sachsen-Anhalt? Sachsen-Anhalt ist das Schlimmste!