Vor etwa 66 Millionen Jahren wurde es auf der Erde für viele Tiere ungemütlich. Lavaströme in Südasien bliesen Schwefel und Treibhausgase in die Atmosphäre, und dann prallte auch noch jener gigantische Asteroid auf den Planeten, Staub und Ruß verdunkelten die Erde, ein jahrelanger „Einschlagswinter“ brach über die Welt herein, die Atmosphäre kühlte ab. Die Folge: Nicht nur die meisten Dinosaurierarten verschwanden, auch größere Säugetiere gingen zugrunde. Einige Arten von Meeresreptilien starben aus, ebenso der Großteil der Planktonarten, dazu Ammoniten und Belemniten.