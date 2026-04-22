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PsychologieBöse Trittbrettfahrer? Warum die Zusammenarbeit wirklich scheitert, obwohl alle wollen

Lesezeit: 5 Min.

Ein klassisches Kooperationsproblem: Mikrokredite sollen Kleinunternehmerinnen in Ländern wie Sierra Leone den Aufbau eines Geschäfts ermöglichen - doch die Rückzahlung muss gemeinsam geleistet werden.
Ein klassisches Kooperationsproblem: Mikrokredite sollen Kleinunternehmerinnen in Ländern wie Sierra Leone den Aufbau eines Geschäfts ermöglichen - doch die Rückzahlung muss gemeinsam geleistet werden. Britta Pedersen/dpa

Die soziale Kooperation kommt nicht wegen Egoismus zum Erliegen. Eine ungewöhnlich aufwendige Feldstudie aus Sierra Leone zeigt, was passiert.

Von Sebastian Herrmann

Ein Projekt steht an, in der Schule, in der Arbeit, unter Freunden. Alle Beteiligten kennen einander gut und schätzen sich. Sie starten motiviert in die gemeinsame Arbeit und nehmen das kollektive Ziel fest ins Visier. Die ersten Schritte fallen leicht, es läuft. Alle bringen sich ein, arbeiten mit, keiner lässt sich hängen. Trotzdem scheitert der Plan. Irgendwann reduziert der erste seinen Einsatz, ein anderer lässt sich hängen, und schließlich setzt eine Kaskade des Scheiterns ein: Warum noch anstrengen, wenn so viele Trittbrettfahrer mit an Bord sind? Und die sollen am Ende auch Lorbeeren erhalten, die sie doch gar nicht verdient haben? So fährt das ganze Projekt an die Wand, das mit großer Hoffnung gestartet war. Aber warum, welche Kraft hat Team und Plan so ruiniert?

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