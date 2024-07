Als der Herr den Menschen schuf, gab er ihm die Sprache, doch wie oft verschmäht er dieses göttliche Geschenk! Statt gediegene Konversation zu betreiben, tippt er gelbe Smarties in Computer oder Handy, teigige Kreise, die an akuter Lähmung der Gesichtsnerven leiden. Punkt, Punkt, Komma, Strich – fertig ist das Mondgesicht. Nach diesem Schema funktionieren Emojis, und die Ausdruckskraft der Bildschriftzeichen ist in etwa so subtil, wie sich aus dem „Haus vom Nikolaus“ schließen lässt, ob es sich dabei um eine toskanische Villa in unverbauter Südlage oder eine Containerunterkunft handelt.