Von Ende Januar bis Anfang Februar fliegt der Komet C/2022 E3 so nah an der Erde vorbei, dass man ihn mit bloßem Auge erkennen kann. Wann es besonders günstig ist, den grünen Kometen zu sehen.

Von Michael Schnippert

Es ist ein besonderes Himmelsereignis, das die Menschen aktuell beobachten können: Der Komet C/2022 E3 passiert die Erde und hat am 1. Februar seinen erdnächsten Punkt erreicht. Als er zuletzt vor 50 000 Jahren in Erdnähe kam, lebten in Europa noch die Neandertaler. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Kometensichtung:

Wann ist der Komet am besten zu sehen?

Bei einem wolkenfreien Himmel ist der beste Zeitpunkt, den grünen Kometen zu sehen, in der zweiten Februarwoche rund um den 8. Februar.

Allerdings steht der Mond Anfang Februar recht voll am Himmel, was besonders in den hellen Städten das Erkennen erschweren kann. Mit einem Fernglas oder einem Fernrohr stehen die Chancen aber sehr gut, den Kometen zu sehen. In jedem Fall sollte man den Wetterbericht prüfen, ob sich seine Sichtung lohnt.

Wo ist der grüne Komet am Nachthimmel zu sehen?

In der ersten Februarwoche zieht der Komet vom Himmelsnordpol Richtung Südosten durch das Sternbild "Kleiner Wagen" ("Kleiner Bär") weiter. Um den 8. Februar herum befindet sich der Komet dann in der Nähe des Sterns Capella im Sternbild Fuhrmann sowie in der Nähe des Mars, der sich durch seine helle und leicht rötliche Strahlung leicht erkennen lässt. Am Abend sind beide Himmelskörper hoch oben am Himmel in Richtung Süden zu finden und wandern dann im Laufe der Nacht Richtung Westen.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Twitter angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Wer den Kometen als Laie nicht findet, sollte nicht enttäuscht sein. Sven Melchert, Vorsitzender der Sternfreunde, geht davon aus, dass den Kometen nur diejenigen gleich sehen werden, die Erfahrung in der Himmelsbeobachtung haben und dazu Hilfsmittel wie Fernrohr oder Fernglas.

Wie hell wird der Schweifstern werden?

Geschätzt wird, dass der Komet eine scheinbare Helligkeit von 5,4 mag erreichen soll. Das entspricht etwa der Sichtbarkeitsgrenze fürs bloße Auge. Einige Experten gehen laut ARDAlpha davon aus, dass er sogar mit 4,5 mag leuchten könnte.

In einem Fernglas erscheint der Komet als matschiger Fleck, grünlich schimmernd.

Wieso heißt der Komet C/2022 E3 (ZTF)?

Der Himmelskörper hat seinen Namen, weil er erstmals vergangenes Jahr von einem Programm namens "Zwicky Transient Facility" von einem Observatorium in den USA aus gesehen wurde.

Er ist nach Angaben des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) rund einen Kilometer groß, hat derzeit aber eine etwa 50 000 Kilometer messende Koma, eine Art Teilchenhülle. Diese entsteht, wenn sich der Komet der Sonne nähert und erwärmt, so dass sich Partikel aus seinem Eis lösen und in den Schweif wandern.

Was ist ein Komet?

Kometen kommen vom äußersten und kalten Rand des Sonnensystems und sind Himmelskörper, die bei der Planetenentstehung nicht verbraucht wurden. Sie bestehen dem DLR zufolge aus Staubkörnern, organischen Molekülen und wegen ihrer niedrigen Temperatur aus gefrorenen Gasen. Der hohe Anteil flüchtiger Materie unterscheide sie von Asteroiden.

Durch Gravitation oder Kollisionen werden sie manchmal aus ihrem ursprünglichen Orbit gestoßen und gelangen dann auch in Sonnen- oder Erdnähe. Zuletzt sind die Kometen C/2021 A1 Leonard und C/2020 F3 Neowise an der Erde vorbeigeflogen.