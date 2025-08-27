Jede Scheidung hat eine Vorgeschichte. Schleichende Entfremdung, ungelöste Konflikte, schwindende Intimität. Die Gründe für eine Trennung sind vielschichtig, aber was man von Paaren am Beziehungsende oft zu hören bekommt: „Wir haben uns über die Zeit auseinandergelebt.“
BiologieNoch mal mit dem Langweiler brüten? Bloß nicht!
Lesezeit: 2 Min.
Manchmal lebt man sich auseinander: Das gilt nicht nur für Beziehungen unter Menschen. Auch bei Kohlmeisen gibt es frühe Anzeichen einer Trennung.
Von Valentina Reese
