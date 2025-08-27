Zum Hauptinhalt springen

BiologieNoch mal mit dem Langweiler brüten? Bloß nicht!

Lesezeit: 2 Min.

Es reicht, jetzt ziehe ich aus: Auch bei Kohlmeisen gibt es Trennungen.
Es reicht, jetzt ziehe ich aus: Auch bei Kohlmeisen gibt es Trennungen. (Foto: Michael Weber/IMAGO/imagebroker)

Manchmal lebt man sich auseinander: Das gilt nicht nur für Beziehungen unter Menschen. Auch bei Kohlmeisen gibt es frühe Anzeichen einer Trennung.

Von Valentina Reese

Jede Scheidung hat eine Vorgeschichte. Schleichende Entfremdung, ungelöste Konflikte, schwindende Intimität. Die Gründe für eine Trennung sind vielschichtig, aber was man von Paaren am Beziehungsende oft zu hören bekommt: „Wir haben uns über die Zeit auseinandergelebt.“

