Biologie Noch mal mit dem Langweiler brüten? Bloß nicht! 27. August 2025, 13:39 Uhr | Lesezeit: 2 Min. |

Es reicht, jetzt ziehe ich aus: Auch bei Kohlmeisen gibt es Trennungen. (Foto: Michael Weber/IMAGO/imagebroker)

Manchmal lebt man sich auseinander: Das gilt nicht nur für Beziehungen unter Menschen. Auch bei Kohlmeisen gibt es frühe Anzeichen einer Trennung.

Von Valentina Reese

