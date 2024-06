Von Benjamin von Brackel

Als sich die Brände näherten, musste es schnell gehen. Doch als ob eine Evakuierung von Hunderten Menschen nicht schon kompliziert genug wäre, handelte es sich auch noch um Schwerstkriminelle aus einem Hochsicherheitsgefängnis, die am Wochenende in der Stadt Port-Cartier in der kanadischen Provinz Québec aus ihren Zellen geholt werden mussten, weil die umliegenden Wälder brannten.