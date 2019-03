8. März 2019, 19:18 Uhr Umweltschutz Freiwillig werden wir die Erde nicht retten

Würde man Müll auf die Straße werfen: Da wäre die Hölle los. Den Planeten in Fieber zu versetzen, ist aber absolut sozial verträglich.

Egal, wie gut man Klimaschutz und freitags demonstrierende Kinder findet: Auf individuelle Lebensqualität möchte kaum jemand verzichten. Was passieren muss, damit sich trotzdem etwas ändert.

Essay von Marlene Weiss

Neulich habe ich wieder mal gelogen. Das kommt zurzeit oft vor. Meist geht es um so etwas wie den jüngsten Urlaub. Jemand erzählt von schönen Ferien am anderen Ende der Welt, schickes Hotel, toller Pool, super Strand. Flug mit den Kindern gar nicht so schlimm, müsst ihr auch mal machen. Und ich sage dann, jaja, klingt schön, mal sehen.

Dabei wäre meine ehrliche Reaktion: Ich steige ganz sicher nicht mit meiner fünfköpfigen Familie in ein Flugzeug, um mich an einen ...