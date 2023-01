Von Christoph von Eichhorn

Gerade einmal etwas mehr als 0,04 Prozent beträgt der Anteil von Kohlendioxid (CO₂) derzeit in der Atmosphäre, doch für das Leben auf der Erde machen diese paar Hundert Moleküle pro einer Million Luftpartikel einen riesigen Unterschied. Seit der Industrialisierung sind die CO₂-Werte um rund 50 Prozent gestiegen, was die globalen Temperaturen schon um 1,2 Grad Celsius in die Höhe getrieben hat und das Überleben etlicher Arten gefährdet. Doch ganz ohne Kohlendioxid gäbe es womöglich gar kein Leben auf dem Planeten. Denn ohne den natürlichen Treibhauseffekt wäre es auf der Erde durchschnittlich minus 18 Grad kalt.