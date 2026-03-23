Zum Hauptinhalt springen

ErderwärmungDas Klima gerät immer weiter aus dem Gleichgewicht

Lesezeit: 4 Min.

Feuerwehrleute bekämpfen das Kenneth-Feuer im Stadtteil West Hills von Los Angeles vor etwas mehr als einem Jahr.
Feuerwehrleute bekämpfen das Kenneth-Feuer im Stadtteil West Hills von Los Angeles vor etwas mehr als einem Jahr. Ethan Swope/dpa

Beschleunigt sich die Erderwärmung? UN-Klimaforscher sehen dafür einige Anhaltspunkte.

Von Christoph von Eichhorn

Mitte März, wenn in Mitteleuropa längst Krokusse, Winterlinge und andere Frühblüher sprießen, erreicht der Winter rund um den Nordpol erst seinen Höhepunkt. Zu diesem Zeitpunkt im Jahresverlauf ist dann die größte Fläche des Arktischen Ozeans gefroren, das Eis besonders dick. Doch vor genau einem Jahr fehlte in der Arktis verglichen mit dem langjährigen Durchschnitt fast eine Million Quadratkilometer Eis, fast dreimal die Fläche Deutschlands. Ein neuer Negativrekord für die Arktis und ein weiteres Indiz für einen bislang ungebremsten Klimawandel.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite