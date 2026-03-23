Mitte März, wenn in Mitteleuropa längst Krokusse, Winterlinge und andere Frühblüher sprießen, erreicht der Winter rund um den Nordpol erst seinen Höhepunkt. Zu diesem Zeitpunkt im Jahresverlauf ist dann die größte Fläche des Arktischen Ozeans gefroren, das Eis besonders dick. Doch vor genau einem Jahr fehlte in der Arktis verglichen mit dem langjährigen Durchschnitt fast eine Million Quadratkilometer Eis, fast dreimal die Fläche Deutschlands. Ein neuer Negativrekord für die Arktis und ein weiteres Indiz für einen bislang ungebremsten Klimawandel.