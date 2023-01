Von Thomas Hummel

Es wäre nicht das erste Mal in der Geschichte, dass in einem kleinen amerikanischen Städtchen ein neues Kapitel des technologischen Fortschritts geschrieben wird - man denke nur an Unternehmen wie Microsoft oder Google, die in suburbanen Garagen ihren Anfang nahmen. Diesmal wäre es Decatur, 280 Kilometer südlich von Chicago. Dort steht die heute weltweit einzige größere Anlage, wo bei der Gewinnung von Bioenergie das entstehende Kohlendioxid (CO₂) abgeschieden und unterirdisch eingelagert wird.