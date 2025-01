Trockenheit und starke Santa-Ana-Winde heizen die verheerenden Feuer bei Los Angeles an. Ist das alles auf den Klimawandel zurückzuführen? So einfach ist es nicht.

Von Christoph von Eichhorn

Das Unglück begann für Los Angeles mit Wetterbedingungen, die man für gewöhnlich nicht mit Feuer in Verbindung bringt: sehr viel Regen. In den vergangenen zwei Jahren erlebten Teile der Küste Kaliforniens die nassesten Winter ihrer Geschichte, wahrscheinlich begünstigt durch das Klimaphänomen El Niño, das in dieser Weltregion zu mehr Niederschlägen führt. Feuchte Böden, feuchte Vegetation – alles gut also, oder?