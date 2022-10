Von Christoph von Eichhorn

Sie ist eine der wichtigsten Größen für das Verständnis der Erderwärmung: Die sogenannte Klimasensitivität gibt an, wie stark sich die Erde erwärmt, wenn sich die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre verdoppelt. Die möglichst genaue Berechnung dieses Werts ist entscheidend, um abschätzen zu können, welche Menge an CO₂ welchen Schaden anrichtet: Wie heiß es wird, mit welchen Extremwetter-Ereignissen zu rechnen ist oder wie stark der Meeresspiegel ansteigt.