Interview von Vera Schroeder

Michael E. Mann, 55, ist Professor für Atmosphärenwissenschaften und Direktor des Zentrums für Geowissenschaften an der Pennsylvania State University. Berühmt wurde er als einer der drei Autoren der "Hockeyschläger-Studie", in der 1999 die Erderwärmung als eine Kurve in der Form eines liegenden Hockeyschlägers gezeigt wurde. Die Auseinandersetzung mit denen, die die Maßnahmen gegen den menschengemachten Klimawandel verhindern wollen, macht seit vielen Jahren einen großen Teil seines Arbeitsalltags aus. Sein neues Buch "The new climate war" ist unter dem Titel "Propagandaschlacht ums Klima" soeben auf Deutsch erschienen.