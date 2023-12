Rund 200 Wissenschaftler fordern in einem umfassenden Bericht, Kipppunkte im Erdsystem ernster zu nehmen. Manche Umwälzungen in den natürlichen Kreisläufen lassen sich womöglich schon gar nicht mehr vermeiden.

Von Benjamin von Brackel

Zur Eröffnung der Klimakonferenz in Dubai durfte auch König Charles den Verhandlern ins Gewissen reden. Seine Botschaft: "Ich bete von ganzem Herzen, dass diese Weltklimakonferenz ein entscheidender Wendepunkt hin zu echten Transformationsmaßnahmen sein wird - in einer Zeit, und davor haben Wissenschaftler lange gewarnt, in der alarmierende Kipppunkte erreicht werden." Ob die Verhandler damit etwas anfangen konnten? Vor ein paar Jahren noch zeigte eine Umfrage, dass die Mehrzahl der Klimadiplomaten das Konzept "Kipppunkte" nicht verstanden.