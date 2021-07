Die außergewöhnliche Hitzewelle in den USA und Kanada wäre ohne den Klimawandel so gut wie unmöglich gewesen, haben Klimaforscher berechnet. Auch Deutschland müsse sich auf Extremtemperaturen von bis zu 50 Grad Celsius einstellen.

Von Benjamin von Brackel

Während Feuerwehrleute in British Columbia noch immer versuchen, die über 100 Waldbrände einzudämmen, und Polizisten und Katastrophenhelfer den abgebrannten Ort Lytton sichern und begutachten, versuchen Wissenschaftler zu erklären, was da gerade im Westen der USA und Kanadas passiert ist. Um fast fünf Grad Celsius hatte eine Hitzewelle den bisherigen Temperaturrekord in Kanada gebrochen. 49,6 Grad Celsius waren in Lytton gemessen worden, ehe der 250-Seelen-Ort in den Flammen aufging.