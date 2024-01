Von Benjamin von Brackel

Wer an den Grönländischen Eisschild denkt, hat vielleicht Bilder wie dieses vor Augen: Ein Eisberg bricht ab und kracht hinab ins Nordpolarmeer wie ein riesiger Aufzug, dessen Seile gekappt wurden. Hinter solchen Ereignissen verbirgt sich ein größerer Prozess: Die Gletscher Grönlands büßen an ihren Rändern Masse ein und ziehen sich ins Landesinnere zurück. Das geschieht überall rund um Grönland, wie es US-Wissenschaftler um Chad Greene vom California Institute for Technology in Pasadena im Fachblatt Nature erstmals beschreiben. Demnach schrumpft die Fläche des Grönländischen Eisschilds stärker als gedacht: Seit 1985 seien auf diese Weise mehr als 5000 Quadratkilometer verloren gegangen, heißt es. Das entspricht in etwa der doppelten Fläche des Saarlands.