2018 schleuderte der Kilauea-Vulkan auf Hawaii große Mengen Asche in die Luft - das hat wohl die Wolkenbildung stimuliert und so die Region gekühlt.

Von Christoph von Eichhorn

Neulich haben sie es einfach mal ausprobiert. Eine Gruppe Wissenschaftler von der University of Washington bestieg vor zwei Wochen in der San Francisco Bay die Hornet, einen stillgelegten Flugzeugträger, und schmiss eine riesige Düse an Deck an, die an eine Schneekanone erinnert. Ein feiner Nebel aus Salzkristallen und Wasser schoss mit ohrenbetäubendem Krach in den Himmel über der Westküste der USA.