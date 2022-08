Ausgetrocknetes Flussbett im Irak: Führen immer extremere Hitze und Dürren irgendwann in die Katastrophe?

Von Benjamin von Brackel

Es klingt nach düsterer Science Fiction: Die Menschheit schafft es nicht, die Erderwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts unter drei Grad Celsius zu halten. Zwei Milliarden Menschen leben in extrem heißen, praktisch unbewohnbaren Weltgegenden mit einer Jahresdurchschnittstemperatur von mehr als 29 Grad Celsius, wie es sie bislang nur in der Sahara oder den Arabischen Golfstaaten gibt. Menschen hungern, migrieren zu Millionen in den reichen Norden, Länder führen Kriege aufgrund von Meinungsverschiedenheiten über schwindende Klimabudgets, Klimafolgen oder Geoengineering-Experimente. Gesellschaftssysteme kollabieren, ein Massensterben setzt ein.