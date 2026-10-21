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ErderwärmungMacht Trump die Klimaziele unerreichbar?

Lesezeit: 3 Min.

Waldbrand in Brasilien, Oktober 2026.
Waldbrand in Brasilien, Oktober 2026.
Edmar Barros/AP/dpa

Die Prognosen zur Erderhitzung verschlechtern sich, ein UN-Bericht schreibt das besonders der Politik der US-Regierung zu. Dabei tun auch andere Länder zu wenig.

Von Christoph von Eichhorn

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Mit der Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus ging das Rätselraten los: Wie würde dieser Mann, der den Klimawandel bekanntlich für einen „Schwindel“ hält, am Ende dem Klima tatsächlich schaden? Schließlich trat Trump bereits am ersten Tag im Amt aus dem Pariser Klimaabkommen aus, das die Erderwärmung begrenzen soll. Andere meinten, dass trotz des Gezeters nicht allzu viel passieren werde. Selbst Trump könne den Aufschwung der erneuerbaren Energien nicht völlig abwürgen, von denen schließlich auch sein Land profitiere. Auch in den USA würden die Treibhausgasemissionen weiter sinken.

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