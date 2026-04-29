Auf der Suche nach dem europäischen Klima-Hotspot des vergangenen Jahres landet man ausgerechnet in Frosta. Dieser 600-Seelen-Ort auf einer Halbinsel in Norwegen fällt malerisch zur Küste hin ab und ist von Fjorden umgeben. Am 17. Juli 2025 wurden in dieser Siedlung nahe Trondheim ganz und gar unfrostige 34,9 Grad Celsius aufgezeichnet. Auch im Umland strömten Menschen zu den Seen, Flüssen und an die Küste, um sich abzukühlen.
Klimarückblick 2025EU-Klimabericht 2025: Hitze im Norden, Brände im Süden
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Eine beispiellose Hitzewelle in Skandinavien, viel Trockenheit, Rekord-Waldbrände – und die schnellste Erwärmung weltweit: was im Copernicus-Klimabericht 2025 hervorsticht.
Von Benjamin von Brackel (Text) und Sören Müller-Hansen (Grafiken)
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